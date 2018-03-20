Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Zonguldak'ta PKK propagandası yapan 4 üniversiteli gözaltında

Son dakika: Zonguldak'ta PKK propagandası yapan 4 üniversiteli gözaltında

Son dakika haberi: Zonguldak'ta, Zeytin Dalı Harekatı'nı sosyal medya üzerinden eleştiren ve terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 4 üniversite öğrencisi gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018 12:05 Güncelleme Tarihi: 20.3.2018 12:06
Son dakika: Zonguldak'ta PKK propagandası yapan 4 üniversiteli gözaltında

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Zeytin Dalı Harekatı'nı sosyal medya üzerinden eleştiren ve PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalamak için operasyon düzenledi. Bülent Ecevit Üniversitesi'nde eğitim gördükleri tespit edilen 6 şüpheliden 4'ü, sabaha karşı evlerine yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA KİTAP VE DÖKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Sağlık kontrolünden geçirilen K.G., Y.G., S.B.K. ve R.İ. emniyete götürüldü. Soruşturma kapsamına 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise örgüte ait çok sayıda kitap ile dokümanlar ele geçirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Zonguldak'ta PKK propagandası yapan 4 üniversiteli gözaltında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN