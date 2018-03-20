TSK’dan anlamlı mesaj

BUGÜN NELER OLDU

Genelkurmay Başkanlığı, Suriye ve Irak'taki bazı noktalarda düzenlenen operasyonlar sonrası şehirlerin yerle bir edilmiş görüntüleri ile Zeytin Dalı Harekâtı'nın ardından Afrin'deki durumunu gösteren fotoğrafları Twitter'dan paylaştı. TSK fotoğraflara, "Sivil/masum kişiler, çevre, tarihi eserler ve dini/kültürel yapılar Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır" notunu da ekledi. Fotoğraflarda Afrin'in tüm dokusunun korunduğu görülürken, Musul, Halep, Rakka ve Doğu Guta'ya düzenlenen harekâtlar sonrasında tek bir sağlam binanın kalmadığı dikkat çekiyor.