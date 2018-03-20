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Van’da üniversitedeki PKK’lılara operasyon!

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK terör örgütünün üniversitedeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel kitaplar ele geçirildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018 12:03 Güncelleme Tarihi: 20.3.2018 12:03
Van’da üniversitedeki PKK’lılara operasyon!

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK'nın Van'da bulunan üniversitelerdeki yapılanmalarına yönelik operasyon düzenlendi.

26 GÖZALTI

Van Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonda 'PKK Üniversite Yapılanması' içerisinde faaliyet gösteren 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli dijital metaryeller ve örgütsel kitaplar ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Van’da üniversitedeki PKK’lılara operasyon!
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