Van’da üniversitedeki PKK’lılara operasyon!

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK'nın Van'da bulunan üniversitelerdeki yapılanmalarına yönelik operasyon düzenlendi.
26 GÖZALTI
Van Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonda 'PKK Üniversite Yapılanması' içerisinde faaliyet gösteren 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli dijital metaryeller ve örgütsel kitaplar ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.