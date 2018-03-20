Yalan söylüyorlar

BUGÜN NELER OLDU

15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye binasını işgal eden, Prof. Dr. İlhan Varank ile birlikte 14 vatandaşı şehit edip, 152 kişiyi yaralayan darbecilerin davasında müştekiler dinlendi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de görülen 52 sanıklı davanın 8'inci duruşmasında müştekilerin ifadeleri özetle şöyle:Saraçhane'de bize pervasızca ateş etmelerini hâlâ anlamıyorum. Yanımda birinin kafası parçalandı. Ama hiç umurlarında değildi.Burada hepsi yalan söylüyor.Hepsi ateş etmediklerini söylüyor. Orada o kadar masum insanı kim öldürdü? Ben mi öldürdüm?"Biz ateş etmedik, havaya ateş ettik" diyen şahsiyetsizler, 14 yaşındaki kızımı vurdu. Bunlar Türkiye vatandaşlığından da çıkarılsınlar istiyorum.Anlaşmışlar, hepsi aynı ağızdan savunma yapıyor.Zeki Demir haini, eliyle beni işaret ederek, ilk vur emrini beni göstererek verdi.