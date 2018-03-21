15 Temmuz'da İBB'nin işgali davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili 52 sanığın yargılandığı davada, müştekiler dinlendi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısında yer alan binadaki salonda yapılan duruşmada, polis memuru müşteki Ömer Faruk Aksu, İBB'nin işgal girişiminin kendilerine iletildiğini, üstlerinin bilgisiyle İBB'ye gittiğini, olay yerinde 2 tur attığını, 3. turda vurulduğunu, devamında ise atışların devam ettiğini söyledi.

ÇARPICI İTİRAFLAR

Müşteki Aksu, ateş devam ettiği için yanına kimsenin gelemediğini, arkadaşlarına doğru 500 metre sürünerek gittiğini ve oradan hastaneye götürüldüğünü belirtti.

Bir diğer müşteki Sefer Özkarlıoğlu da Haşim İşcan Geçidi'nde, 5 asker tarafından durdurulduğunu, askerlere "Siz Türkiye Cumhuriyeti askerlerisiniz, bizi mi vuracaksınız?" diye seslendiğini anlatarak, "Biri 'sık' emrini verdi, havaya sıktılar, daha sonra bu kişi 'kafalarına sık' dedi. Ayağımdan vuruldum." ifadelerini kullandı.

Müşteki Feyzullah Aydın da İBB'nin önünde konuşmaya çalıştığı askerlerin "ihtilal oldu" dediğini, bunun üzerine kendisinin de "Siz bu ihtilali neden yapıyorsunuz? Düşmana karşı bu tedbiri alın, kışlaya gidin." diye karşılık verdiğini aktardı.

"HASTANEDE PASPASLARLA SUSUZ ŞEKİLDE YERLERDEN KAN TEMİZLENİYORDU"

Askerlerin üzerlerine gidince geri püskürtmek için 1-2 kez korkutma amaçlı ateş açtıklarını ifade eden müşteki Aydın, "Baktık kararlılar, binlerce kişi Aksaray'dan geliyordu. Ben konuşmaya devam edince askerler 'bak vuracağız git' dediler. Binlerce kişinin geldiğini görünce o tarafa silahları çevirdiler. Atış başladı. Daha sonra seri atış başladı. Ne yaptıklarını hepsi biliyordu, hepsine tek tek izah ettim. Kolumdan kurşun yedim, daha sonra kafamdan yaralandım. Kan kaybedince zorla hastaneye götürüldüm. Haseki Hastanesi'nde paspaslarla susuz şekilde yerlerden kan temizliyorlardı. Bu halk için şikayetçiyim." diye konuştu.

"ASKERLER HALKIN "YAPMAYIN" ÇAĞRISINA UYMADI"

Müşteki Sercan Nerede ise televizyonu açtığında Cumhurbaşkanının çağrısı üzerine dışarı çıktığını, belediyenin önüne yaklaştığında askeri araçların yolu kapattığını gördüğünü belirterek, askerlerin halkın 'yapmayın' çağrısına uymadıklarını, yaralıları hastaneye götürdüğünde kendisinin de yaralandığını farkettiğini aktardı.

Bir diğer müşteki Ebubekir Arslan da askerlerin İBB'de önlerini kestiğini ve havaya ateş açtıklarını kaydederek, "Askerlere 'yapmayın, etmeyin' dedik. Askerler havaya ateş ettiler, biz de 'havaya sıkmakla bu milleti korkutamazsınız' dedik. Askerler daha sonra üzerimize sıktılar, yanımdaki amca bacağından vuruldu, ona turnike yaparken ben de sağ bacağımdan vuruldum. Amcayı taşırken sol bacağımdan da vuruldum. Vücuduma 11 şarapnel parçası saplanmış. 4 ameliyat geçirdim. Şikayetçiyim." dedi.

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM, ŞİKAYETÇİYİM"

Müşteki Ertuğrul Bayraktar da askerlerin hedef gözeterek birçok insanı ayağından, kafasından vurduğunu, yerde yatan insanlara bile ateş ettiklerini anlatarak, sanıklara yönelik "Hiçbir şeyden korkmuyorsunuz, Allah'tan da mı korkmuyorsunuz? Burada durup devletin ekmeğini yiyorsunuz, halen saklıyorsunuz herşeyi. Hakkımı helal etmiyorum, şikayetçiyim." dedi.

Salondaki tüm müştekilerin dinlenmesinin ardından duruşma yarına ertelendi.

15 TEMMUZ'DA İBB'NİN İŞGALİ DAVASI