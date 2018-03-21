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Adıyaman merkezli FETÖ/PDY operasyonu! 11 kişi tutuklandı

Adıyaman merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "emniyet yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Giriş Tarihi: 21.3.2018 12:20 Güncelleme Tarihi: 21.3.2018 12:21
Adıyaman merkezli FETÖ/PDY operasyonu! 11 kişi tutuklandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Adıyaman, Ankara, Konya, Adana, Kahramanmaraş, Yozgat, Zonguldak'ta meslekten ihraç edilen polislere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman merkezli 7 ilde, 13 Mart'ta düzenlenen operasyonda 15 zanlı gözaltına alınmış, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirilmişti.

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Adıyaman merkezli FETÖ/PDY operasyonu! 11 kişi tutuklandı
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