Başbakan'dan Külliye'de önemli açıklamalar

İşte Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;





Nevruz'u milletçe el ele gönül gönüle kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Bizler canlı cansız bütün mahlukatların hakkını ve hukukunu gözetmekle sorumlu hissediyoruz. Çevreyi hoyratça sınırsızca kullanma lüksümüz yok. Yaşadığımız çevreye gözümüz gibi bakmak ve gelecek kuşaklara aynı şekilde teslim etmek zorundayız.

insana, fikre coğrafyaya, ormana tarihe bir dost olmak gerekir. Ormanlarımıza, su kaynaklarımıza sahip çıkma konusunda 16 yıldır çok büyük işler başardık. Yolları, köprüleri, havaalanlarını yaparken asla çevreyi ihmal etmedik. Biz bu ülkenin suyuna ve toprağına sevdalıyız. Bu duygu ve aşkla topraklarımızı ve ülkemizi kalkındırıyoruz.