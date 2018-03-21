Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Başbakan'dan Külliye'de önemli açıklamalar

Başbakan'dan Külliye'de önemli açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım Yıldırım Külliye'de 'Daha Yeşil Türkiye' buluşmasında konuşuyor.

Giriş Tarihi: 21.3.2018 14:43 Güncelleme Tarihi: 21.3.2018 14:48
Başbakan'dan Külliye'de önemli açıklamalar

İşte Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

Nevruz'u milletçe el ele gönül gönüle kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Bizler canlı cansız bütün mahlukatların hakkını ve hukukunu gözetmekle sorumlu hissediyoruz. Çevreyi hoyratça sınırsızca kullanma lüksümüz yok. Yaşadığımız çevreye gözümüz gibi bakmak ve gelecek kuşaklara aynı şekilde teslim etmek zorundayız.

insana, fikre coğrafyaya, ormana tarihe bir dost olmak gerekir. Ormanlarımıza, su kaynaklarımıza sahip çıkma konusunda 16 yıldır çok büyük işler başardık. Yolları, köprüleri, havaalanlarını yaparken asla çevreyi ihmal etmedik. Biz bu ülkenin suyuna ve toprağına sevdalıyız. Bu duygu ve aşkla topraklarımızı ve ülkemizi kalkındırıyoruz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Başbakan'dan Külliye'de önemli açıklamalar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN