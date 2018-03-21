Bozdağ’dan ABD’ye: Tebrik edeceklerine düşmanlık yapıyorlar

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Afrin'le ilgili açıklama yapan ABD yetkilere Twitter üzerinden sert cevap verdi. ABD'nin son açıklamalarının Zeytin Dalı Harekâtı'nın nedenlerini, hedeflerini ve mahiyetini anlamadığını ya da anlamak istemediğini gösterdiğini belirten Bozdağ, şu ifadelere yer verdi: "Asıl yanlış, bölgede bir terör koridoru/terör devleti kurulmasına destek adımları atmaktır. Türkiye'nin kaygı ve uyarılarını dikkate almamaktır. Türkiye ile işbirliği ve dayanışma yerine terör örgütleriyle işbirliği ve dayanışmaya girmektir. Türkiye, sivillere zarar vermeden, yerleşim yerlerini yakıp yıkmadan ve bölgede tahribata yol açmadan bir askeri harekâtı başarıyla yürütmüştür. Bundan dolayı Türkiye'yi takdir etmesi gerekenlerin hâlâ yalan yanlış bilgilerle algı oluşturmaya çalışması, Türkiye düşmanlığıdır. Türkiye, kınayıcının kınamasına bakmadan, kimseden de takdir beklemeden doğru olanı yapmaya ve bildiği doğru yolda ilerlemeyi sürdürecektir."

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