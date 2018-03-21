Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Bursa'daki patlaması sonrası Bursagaz'dan açıklama

'daki sı sonrası 'dan açıklama

'daki doğalgaz sına ilişkin 'dan yapılan açıklamada, patlamanın daire içindeki tesisat veya yakıcı cihaz kaynaklı yaşanmış olabileceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Giriş Tarihi: 21.3.2018 22:25 Güncelleme Tarihi: 21.3.2018 22:25
Bursa'daki patlaması sonrası Bursagaz'dan açıklama

Osmangazi ilçesindeki tek katlı evde yaşanan ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı yla ilgili yapılan açıklamada, yaşamını yitiren merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralanan 2 kişiye de acil şifa dilekleri iletildi.

gaz acil ekiplerinin yaptığı kontrollerde, patlamanın dağıtım şebekesinden kaynaklanmadığının tespit edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlgili binaya gaz arzını sağlayan servis hattı ve kutusunda da herhangi bir kaçak veya arıza olmadığı belirlenmiştir. Meydana gelen olayın, ilk izlenim olarak daire içi doğalgaz tesisatı veya yakıcı cihaz kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Olayla ilgili detaylı değerlendirmeler yetkili kurumlar tarafından yürütülmektedir."

- Olay

Sabah saatlerinde Bahar Mahallesi Ziya Paşa Sokak'taki tek katlı bir evde doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama meydana gelmiş, yıkılan evdeki Hikmet Güner ile yoldan geçen (18) ve Şehmus Bora (32) yaralanmıştı. Elif Geldi, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'daki patlaması sonrası Bursagaz'dan açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN