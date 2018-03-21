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Son dakika: FETÖ'nün "hakim ve savcı çalışma evleri"ne soruşturma

Son dakika haberi: Tokat'ta yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde düzenlenen operasyonda meslekten ihraç edilen 4 hakim ve savcı ile 2 hakim adayı gözaltına alındı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 09:55 Güncelleme Tarihi: 21.3.2018 09:57

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Ankara, Balıkesir, Antalya, Kayseri ve Eskişehir'de 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ HAKİM ADAYI ÇIKTI

Meslekten ihraç edilen 4 hakim ve savcı ile 2 hakim adayından oluşan şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince bulundukları illerde gözaltına alındı.

Tokat'a getirilen zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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Son dakika: FETÖ'nün "hakim ve savcı çalışma evleri"ne soruşturma
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