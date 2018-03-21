Haberler Gündem Haberleri Son dakika: FETÖ'nün "hakim ve savcı çalışma evleri"ne soruşturma

Son dakika: FETÖ'nün "hakim ve savcı çalışma evleri"ne soruşturma Son dakika haberi: Tokat'ta yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde düzenlenen operasyonda meslekten ihraç edilen 4 hakim ve savcı ile 2 hakim adayı gözaltına alındı

AA Gündem Haberleri Giriş Tarihi: 21.3.2018 09:55 Güncelleme Tarihi: 21.3.2018 09:57