Son dakika: FETÖ'nün "hakim ve savcı çalışma evleri"ne soruşturma

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Ankara, Balıkesir, Antalya, Kayseri ve Eskişehir'de 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ HAKİM ADAYI ÇIKTI
Meslekten ihraç edilen 4 hakim ve savcı ile 2 hakim adayından oluşan şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince bulundukları illerde gözaltına alındı.
Tokat'a getirilen zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.