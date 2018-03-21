PKK’ya nevruz operasyonu: 185 gözaltı

Yurt genelinde eylem hazırlığında olan PKK'ya darbe vuruldu. İstanbul'da dün 8 ilçede eşzamanlı operasyon yapıldı. Örgüt sempatizanları gözaltına alındı. Operasyonda terör örgütüne destek verdiği iddia edilen 16 şüpheli gözaltına alındı.



Mardin'de PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün ildeki faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik İstihbarat ve TEM Şube Müdürlükleri'nin çalışmaları sonunda, düzenlenen operasyonla, aralarında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni olan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Mardin Eşbaşkanı Ömer Öcalan'ın da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.



Van'ın Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde, PKK/KCK'nın şehir ve mahalle yapılanmalarına düzenlenen 'Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Fikret Öncel' operasyonunda 26 şüpheli, Şırnak'ta 76, Ankara'da terör örgütü PKK'nın mahalli yapılanması üyesi oldukları ve nevruz öncesi provokatif eylem hazırlığı yaptıkları belirlenen 11 şüpheli, Manisa'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 10, Antalya'nın Alanya ilçesinde 11, Kocaeli'de 9 şüpheli, Konya'da terör örgütü PKK ile bağlantılı 8 şüpheli gözaltına alındı.

BARIŞ SAVAŞ / NEZİR GÜNEŞ / KENAN GÜL / HALİT TURAN - SABAH