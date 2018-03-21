Son dakika: Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu soruları yanıtlıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Varna'daki AB Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

"AB'NİN CİDDİ BİR ŞEKİLDE GÖZDEN GEÇİRİLMESİ GEREKİYOR"

Bakan Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti: AB'nin ciddi bir şekilde gözden geçirilmesi gerekiyor. Ama birlikte atabileceğimiz adımlar da var. Vize serbestisi de bunlardan bir tanesi. Esasen 2016'daki göç anlaşması da bunu gösterdi. AB ile birlikte teknik konularda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Gerçekçi ve uygulayacağımız bir yol haritası belirlememiz gerekiyor. Karşılıklı adımlar atarsak AB ile olan ilişkilerimizi daha ileriye götürecektir.

"BİZ ANLAŞMAYA DEĞİL, ANLAYIŞA VARDIK"

Menbiç'te bulunan teröristlerin Fırat'ın doğusuna çekileceği hakkında sorulan soruya Çavuşoğlu "Biz ABD ile anlaşmaya değil, anlayışa vardık. Tillerson'ın Ankara ziyaretinde de bunu dile getirdik. Biz "anlaşma yaptık" demedik, "anlayışa vardık" dedik" açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu "Buraların güvenliği için burada ABD ile birlikte nasıl çalışabileceğimizi tartıştık. Buraların istikrara kavuşması için birlikte adımlar atılması gerekiyor. Buralarda PKK/YPG'nin yok edilmesi adına önemli çalışmalarımız da olacaktır." ifadelerini kullandı.