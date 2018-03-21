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Son dakika: 'ın işgali davasında karar

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 22:02 Güncelleme Tarihi: 21.3.2018 22:14
Son dakika: Doğan Medya Center'ın işgali davasında karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Bağcılar'daki 'ın işgal edilip yayınının kesilmesi ve çıkan olaylarda bir kişinin şehit edilmesine ilişkin davada, 3 eski subay ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 27. 'nce görülen dava karara bağlandı.

Mahkeme heyeti, eski yüzbaşı tutuklu sanıklar Erdal Şeker, Su¨leyman Ahmet Kaya ve Mehmet Akif Aslan'ın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

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Son dakika: Doğan Medya Center'ın işgali davasında karar
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