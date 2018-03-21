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Son Dakika Haberi: , Prof. Dr. 'ı kabul etti

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi , Prof. Dr. Karatay'ı kabul etti. Karatay, özel davetli bir topluluğuna sağlıklı ve doğal yaşam, koruyucu tıp hekimliği, sağlıklı beslenme gibi konularda da hitap etti.

Giriş Tarihi: 21.3.2018 17:50 Güncelleme Tarihi: 21.3.2018 17:59
Son Dakika Haberi: Emine Erdoğan, Prof. Dr. Canan Karatay'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi , Prof. Dr. 'ı kabul etti.

ERDOĞAN İLE BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜLER

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Devlet Konukevi'ndeki baş başa görüşmenin ardından Prof. Dr. Canan Karatay, özel davetli bir topluluğa sağlıklı ve doğal yaşam, koruyucu tıp hekimliği, sağlıklı beslenme gibi konularda hitap etti.

KARATAY DAVETLİLERE PRATİK BİLGİLER VERDİ

Sağlık politikaları konusunda görüşlerini paylaşan Prof. Dr. Karatay, dünyadaki yeni sağlık yaklaşımlarını anlattı ve hastalıklardan korunma konusunda pratik ve uygulanabilir bilgiler verdi, katılımcıların sorularını cevapladı.

Toplantıya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, milletvekilleri, milletvekili eşleri ve Cumhurbaşkanlığı danışmanları katıldı.

Emine Erdoğan'ın, doğal ve sağlıklı beslenme kültürünün yaygınlaşması için beslenme, koruyucu hekimlik, fitoterapi, obezitenin önlenmesi, tamamlayıcı tıp uygulamaları, doğal doğum gibi alanlarda çok sayıda projeyi himaye ettiği ve bu alanlarda yapılan çalışmaları yakından takip ederek, farklı bilimsel yorumları da dikkate aldığı biliniyor.

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Son Dakika Haberi: Emine Erdoğan, Prof. Dr. Canan Karatay'ı kabul etti
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