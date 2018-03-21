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Son dakika... Pirinç tarlasında yakalanan FETÖ şüpheleri hakkında flaş gelişme

Son dakika gelişmesi... Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken pirinç tarlasında yakalanan, aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinin de olduğu 8 kişiden 7'si tutuklandı. İşte detaylar...

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 10:19 Güncelleme Tarihi: 21.3.2018 10:20
Son dakika... Pirinç tarlasında yakalanan FETÖ şüpheleri hakkında flaş gelişme

Edinilen bilgiye göre, gözaltına alınan örgütün kapatılan şirketlerinden birinde yurt dışı müdürü F.A (35), örgütün şirketlerinde çalıştığı belirlenen T.E (34), KHK ile kapatılan bir okulda öğretmenlik yaptığı tespit edilen E.A (32), SGK'da memur olarak çalışırken ihraç edilen A.Ö (33), örgütün kapatılan yurdunda müdürlük yaptığı belirlenen S.B (30), örgütün şirketlerinden birinde çalıştığı tespit edilen A.C.B (29), M.D (30) ve M.D'nin (26) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, M.D. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

PİRİNÇ TARLASINA SİNMİŞLERDİ

Jandarma ekipleri, önceki gün İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyü yakınlarındaki bölgede yaptıkları kontrollerde pirinç tarlasında saklanan 8 kişilik grubu yakalamış, şüphelilerden bazılarının FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu ve terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı belirlenmişti.

FETÖ'cüler, 'pirinç tarlasında' yakalandı

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Son dakika... Pirinç tarlasında yakalanan FETÖ şüpheleri hakkında flaş gelişme
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