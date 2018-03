Tank Hasan’a Devlet Vedası

Türk siyaset tarihine dik duruşu ve samimi kişiliğiyle damga vuran eski bakanlardan Hasan Celal Güzel dün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Güzel için ilk tören TBMM'de düzenlendi. Törene, Güzel'in ailesinin yanı sıra Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, yüksek yargı mensupları, siyasi parti liderleri ve milletvekilleri katıldı. Saygı duruşunun ardından Güzel için dua edildi. Torunları Güzel'in fotoğrafını taşıdı.

'ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISIYDI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'deki törenden sonra gazetecilere değerlendirmelerde bulunurken, "Ne zaman bu ülkede mazlum, mağdur varsa Hasan Celal ağabeyimiz her zaman onların yanında yer aldı. Bu 28 Şubat'ta da öyle oldu, başörtüsü meselesinde de öyle oldu. Yani tüm özgürlükler meselesinde her zaman o özgürlük savaşçısı olarak ortaya çıktı. Bundan dolayı sadece 28 Şubat değil, ondan sonraki 15 Temmuz'da da yine ortaya çıktı ve dik durdu" dedi. TBMM'deki törenin ardından Güzel'in naaşı Hacı Bayram Camisi'ne getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'deki törenin ardından Hacı Bayram'daki cenaze namazına da iştirak etti. Cenaze namazına ayrıca TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, kabine üyeleri, milletvekilleri, siyasi parti genel başkanları, eski siyasetçiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Cenaze namazında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güzel'in oğlu Mustafa Veysi Güzel ile yan yana saf tutarken, cenaze namazını ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Helallik alınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa bir konuşma yaparak şunları söyledi: "Değerli büyüğümüz, ağabeyimiz Hasan Celal Güzel Bey, devlet ve siyaset adamı olarak şüphesiz ki bu ülkede milli, yerli ve vatansever bir vatan evladı olarak hizmetlerde bulundu. Tanıdığımdan bu yana İslam düşmanlarına, din düşmanlarına fırsat vermedi. O, dik ve cesur duruşuyla her zaman ülkemizde konumunu bir ilim ve irfan sahibi olarak korudu. Bundan dolayı da gerçekten kendisine hep müteşekkir olduk. Rabbim inşallah taksiratını hasenata tebdil eyler ve mekânını cennet eyler."

ERDOĞAN VE YILDIRIM İKİ TÖRENE DE KATILDI

Hasan Celal Güzel'in eşi Ülker Güzel, kızı Emine Elif Güzel Meydanlı ve oğlu Mustafa Veysi Güzel dün Hacı Bayram Camisi'nde taziyeleri de kabul etti. Hacı Bayram'da kılınan cenaze namazının ardından Güzel'in tabutunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım ile törene katılanlar omuzladı. Güzel'in cenazesi Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedildi.

MECLİS'TE SAYGI DURUŞU

Hasan Celal Güzel için ilk tören Meclis'te düzenlendi. Törende TBMM imamı dua okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güzel ailesini yalnız bırakmadı. Erdoğan cenaze araca bindirilirken de dua okudu.