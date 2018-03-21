‘Türkiye her türlü desteği verecek’

Zeytin Dalı Harekâtı'na komuta eden 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel dün Afrin ilçe merkezindeki TSK birliklerini denetledi. AFAD tarafından yürütülen insani yardım faaliyetlerini de yerinde gören Temel'e halk sevgi gösterisinde bulundu. Afrinli çocuklar Temel'le fotoğraf çektirdi. Halkla sohbet eden Temel, kardeşlik mesajları verdi. "Bölge halkı kardeşimiz. Türk, Kürt, Arap, Acem ve bu topraklarda yaşayan herkes dost ve kardeş" diyen Temel, bunun Afrin'de örnek şekilde hayata geçirilmesi, huzur ve barış içinde bir arada yaşanması temennisinde bulundu. "Türkiye Cumhuriyeti bölgeye her türlü desteği verecek" ifadesini kullanan Temel, "Çok kısa sürede gerçekleşecek değişiklikler sayesinde Türkiye'nin kimsesizlerin kimsesi olduğunu yaşayarak anlayacaksınız" dedi. Temel daha sonra, Mehmetçiğin Afrin'i kontrolüne aldığında göndere Türk bayrağı çektiği binanın balkonundan ilçe merkezini gözledi.

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