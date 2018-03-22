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4 bin 807 defa girdiği 'u kullandığını inkar etti

'da haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski yargı mensubu çiftin yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanıklardan biri, 24 bin 807 defa giriş yaptığı tespit edilmesine rağmen 'u kullanmadığını ileri sürdü.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 13:33
4 bin 807 defa girdiği ByLock'u kullandığını inkar etti

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) ilişkin davada eski yargı mensubu çiftin yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında on beşer yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık eski savcı Süleyman Tuna D. ile tutuksuz yargılanan eşi eski hakim T.T.D. ve avukatı katıldı.

115 GÜN ByLock KULLANMIŞ

Sanık Süleyman Tuna D, savunmasında tespit ve değerlendirme tutanağını kabul etmediğini belirterek, "Tespit tutanağına göre toplam 115 gün kullanılmış görünüyor. Ayrıca benim 24 bin 807 defa ByLock'a girişim görünüyor. Bu tespiti kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık T.T.D ise hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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4 bin 807 defa girdiği ByLock'u kullandığını inkar etti
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