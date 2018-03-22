Afrin halkı mayınları ve bomba tuzaklarını temizleyen ÖSO'ya teşekkür etti

Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'e girmesiyle kaçan PYD/PKK'lı teröristler, çocukların oyuncaklarını, halıların altlarını, resmi dairelerde evrakları, prizleri, sobaları, televizyonları bomba ile tuzakladı.

HALK GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE EVİNE DÖNÜYOR

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin'e dönen halk, evlerine tuzaklanan mayın ve patlayıcıları fark ederek ÖSO askerlerine haber verdi. Afrin halkının can güvenliğini sağlayan Sultan Murad Tümeni, tuzaklanan mayın ve patlayıcıları temizleme çalışmalarını sürdürüyor.