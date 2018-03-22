Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Afrin halkı mayınları ve bomba tuzaklarını temizleyen ÖSO'ya teşekkür etti

halkı mayınları ve bomba tuzaklarını temizleyen 'ya teşekkür etti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'yla temizlenen 'de halk, mayın temizleme çalışmalarına aralıksız devam eden () askerlerine sarılarak teşekkür etti.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 15:45 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 15:51
Afrin halkı mayınları ve bomba tuzaklarını temizleyen ÖSO'ya teşekkür etti

'nun () 'e girmesiyle kaçan /'lı teröristler, çocukların oyuncaklarını, halıların altlarını, resmi dairelerde evrakları, prizleri, sobaları, televizyonları bomba ile tuzakladı.

HALK GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE EVİNE DÖNÜYOR

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin'e dönen halk, evlerine tuzaklanan mayın ve patlayıcıları fark ederek ÖSO askerlerine haber verdi. Afrin halkının can güvenliğini sağlayan , tuzaklanan mayın ve patlayıcıları temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

JÖH ve PÖH'ler, Afrin'de sivillerin sorunlarını dinledi
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Afrin halkı mayınları ve bomba tuzaklarını temizleyen ÖSO'ya teşekkür etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN