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Amanos sorumlusu 1 milyonluk listedeydi

Özgür CEBE
ÖZGÜR CEBE Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018
Amanos sorumlusu 1 milyonluk listedeydi
Zeytin Dalı Harekâtı sırasında, 'nde öldürülen ve PKK tarafından sözde savaşçısı olarak duyurulan 'ın, PKK'nın Amanos sahası Dörtyol sorumlusu olduğu ve 1 milyonluk yeşil listede yer aldığı ortaya çıktı. Erdoğan, 10 güvenlik görevlisini şehit etmekten aranıyordu. 6 Şubat'ta Afrin'in Bülbül beldesine bağlı Şeyhurze Köyünde operasyon düzenleyen Mehmetçik, 83 teröristi öldürdü. Bu teröristlerden biri de PKK'lı Hasan Erdoğan'dı.

10 ŞEHİDİN KATİLİYDİ
Terörist Erdoğan (42), Mazlum Ciğer kod adıyla PKK'nın Amanos sorumlusuydu ve Afrin'den sızıp 'da 10 güvenlik mensubunun şehit edilmesi olaylarının failiydi. 1 milyon lira ödüllü listede yer alan terörist, Ekim 2017'de beraberindeki grupla Afrin kırsalına geçerek, 300 teröristin sevk ve idaresini üstlendi. Bülbül beldesinde sözde Suriye Demokratik Güçleri adlı gruptan sorumluydu. PKK ise Hasan Erdoğan'ın yeşil listede arandığını gizlemek için öldürüldükten sonra fotoğrafını ve kimlik bilgilerini vermedi.
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