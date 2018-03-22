Birlikte kelime-i şehadet getirdik

Darbeci hainlerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde giriştiği katliamlara ilişkin İstanbul'da görülen 143 sanıklı davada, hainlerin hedefi olan kahramanların ifadesi damgasını vurdu. Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği o günü anlatan İbrahim Akmanoğlu, oğluyla nasıl yaralandıklarını anlatırken salonda duygulu anlar yaşandı. Akmanoğlu, darbeyi duyunca oğluyla birlikte köprüye gittiklerini belirterek, "Silah sesini duyunca oğluma 'yere yat' dedim. Yere düştüğümüz anda yaralanmıştık zaten. Oğlumun sırtında delik olduğunu gördüm. Boynundan kan geldiğini ve fazla vaktinin olmadığı düşündüm. Oğluma Kelime-i Şehadet getirmesini söyledim. Birlikte kelime-i şehadet getiriyorduk. Ateş devam ediyordu. Oğluma 'hakkını helal et' dedim. O bana, ben ona helal ettik. Oğlum benim kahramanım. Doktorların sayesinde oğlum sıhhatine kavuştu" dedi. Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok, güçlükle konuşarak, "Bunlar Abdullah'ı cennete koyabilmek için kendi cennetlerini yaktılar" diye konuştu. FETÖ'nün darbe girişiminde Doğan Medya Center'in işgali davasında da 3 eski subay E. Ş, S. A. K. ve M. A. A. ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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