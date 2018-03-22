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’dan ’de sağlıklı beslenme semineri

Cumhurbaşkanı 'ın eşi , İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. 'ı kabul etti.

Giriş Tarihi: 22.3.2018
Canan Karatay’dan Külliye’de sağlıklı beslenme semineri
Cumhurbaşkanlığı si Devlet Konukevi'ndeki baş başa görüşmenin ardından Prof. Karatay, özel davetli topluluğuna sağlıklı ve doğal yaşam, koruyucu tıp hekimliği, sağlıklı beslenme gibi konularda hitap etti. Sağlık politikaları konusunda görüşlerini paylaşan Karatay, dünyadaki yeni sağlık yaklaşımlarını anlattı ve hastalıklardan korunma konusunda pratik bilgiler verdi, katılımcıların sorularını cevapladı. , " hocanın yorumları dikkate değerdi" dedi.

FARKINDALIK MESAJI
Emine Erdoğan, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla, Twitter hesabından da paylaşımda bulundu. Erdoğan "Yürekleri sevgi dolu tüm evlatlarımızı kucaklıyorum. Onların farkındayız ve her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.
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Canan Karatay’dan Külliye’de sağlıklı beslenme semineri
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