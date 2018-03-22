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hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 22.3.2018
Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti
Eski MHP milletvekili, emekli büyükelçi , Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti. Bölükbaşı'nın cenazesi bugün TBMM'de düzenlenecek törenin ardından, Kocatepe Camisi'nde kılınacak öğle namazını müteakip Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bölükbaşı'nın eşi Sema Bölükbaşı'nı telefonla arayarak başsağlığı diledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Bölükbaşı'nın son nefesine kadar memleket meselelerine kafa yorduğunu kaydetti.
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Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti
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