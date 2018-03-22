Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti

Eski MHP milletvekili, emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı
, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti. Bölükbaşı'nın cenazesi bugün TBMM'de düzenlenecek törenin ardından, Kocatepe Camisi'nde kılınacak öğle namazını müteakip Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bölükbaşı'nın eşi Sema Bölükbaşı'nı telefonla arayarak başsağlığı diledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Bölükbaşı'nın son nefesine kadar memleket meselelerine kafa yorduğunu kaydetti.