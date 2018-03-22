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’da / operasyonu: 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi:: ’da dan terör örgütü /’nın propagandasını yapan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik çalışma yaptı

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 10:35
Elazığ’da PKK/KCK operasyonu: 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

'da / operasyonu: 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

POLİS 13 ŞÜPHELİYİ TESPİT ETTİ


Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma yaptı. , PKK/KCK'nın dan propagandasını yapan 13 şüpheliyi etti. Tespit edilen şüphelilere yönelik Elazığ il merkezi, Karakoçan ve Kovancılar ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyette ifadesi tamamlanan 13 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Elazığ’da PKK/KCK operasyonu: 13 şüpheli adliyeye sevk edildi
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