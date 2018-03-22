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’daki / operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı

’da terör örgütü /’nın dan propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 13 şüpheliden 7’si tutuklandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 13:52 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 13:53
Elazığ’daki PKK/KCK operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde terör örgütü /'ya yönelik çalışma yaptı. Polis, PKK/KCK'nın dan propagandasını yapan 13 şüpheliyi tespit etti. Tespit edilen şüphelilere yönelik Elazığ il merkezi, Karakoçan ve Kovancılar ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Elazığ’daki PKK/KCK operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı
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