Erdoğan: Biz bu yola baş koyduk

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve Türkiye genelinden gelen orman köylülerinin katıldığı "Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması"nda konuştu. Afrin'de şu ana dek 3698 teröristin öldürüldüğünü belirten Erdoğan, ABD'ye ve terörle mücadeleye ilişkin çarpıcı mesajlar verdi: AĞAÇLANDIRMA SEFERBERLİĞİ
Bugün burada, "Daha Yeşil Bir Türkiye'yi Birlikte İnşa Edelim" sloganıyla yeni bir hamle başlatıyoruz. Amacımız ülkemizin yüzde 28.6'sını kaplayan orman varlığımızı, 2023'te yüzde 30'a çıkarmaktır. Bu projenin aynı zamanda internetin ve cep telefonunun yaygınlaşmasıyla artık hayatımızdan çıkma noktasına gelen mektubun yaşatılması yönünde de adım olacağına inanıyorum.
Birileri diyor ki, 'Hem yeşilden, ormandan bahsediyorsunuz hem de ağaçları kesmek suretiyle israfa gidiyorsunuz.' Bütün bu gazete kâğıtları çok kalite ağaçlardan mı üretiliyor zannediyorsun? İşte bunlardan üretiliyor. OLMAYA BİLE HAKKINIZ YOK PKK
rahat durmuyor. Bu sefer Irak'ta başladılar. Eğer Irak merkezi yönetimi PKK'yı temizlemezse, Sincar'da onları biz temizleriz. 2 gün içinde Kuzey Irak'ta 38 PKK'lıyı etkisiz hale getirdik. Devam ederse daha da ileri gideriz.
Afrin şehir merkezi kontrol altına alındı. Okulları, hastaneleri, hepsini bakıma alıyoruz. Huzurlu bir ortamı bir an önce orada sağlayacağız. Kahraman askerlerimiz, polislerimiz, ÖSO kardeşlerimiz terör örgütünü paçavraya çevirerek yollarına devam ediyor.
Defalarca ilan ettiğimiz operasyonlarımızın bundan sonraki hedefleri konusunda ileri geri konuşuyorlar. Neymiş, Menbiç'ten çıkmayacaklarmış. Ya bir defa bırakın oradan çıkmamayı, orada bulunmaya hakkınız yok.
Bu teröristlerin bugün Afrin'de, yarın kim bilir nerede bize karşı savaşmak için hazır bekletildiği anlaşılıyor. Bu kadar silah buraya niye geliyor? Demek ki bunu Türkiye'ye karşı veya İran'a karşı kullanacaksın başka yok. Rusya ile böyle bir şeye giremez. Girdiği anda 3. Dünya Savaşı patlar. NELER YAPACAĞIMIZI GÖSTERDİK
Türkiye, Menbiç başta olmak üzere sınırları boyunca kendisine saldırmak için hazır bekleyen terörist tehdidi tümüyle ortadan kalkana kadar durmayacaktır. Biz bu yola baş koyduk. Varsa cesareti olan buyursun hodri meydan diyoruz. İstiklalimiz ve istikbalimiz söz konusu olduğunda ne yapabileceğimizi Afrin'de, Cerablus'ta, El Bab
'da gösterdik. Gerisinin de aynı şekilde geleceğinden kimsenin şüphesi olmasın. DİYARBAKIRLI KÜRT KARDEŞİM DE 'YETTİ' DİYOR
"21 Mart'ta tabiatın uyanışının sembolü, baharın müjdecisi olan nevruza ulaşıyoruz. Nevruzunuz mübarek olsun. Biz tabii PKK'nın kutladığı nevruzu değil, inananların kutladığı nevruzu kutluyoruz. Nevruz kutlamaları yapıyorlar. İşte bugün Diyarbakır'da yaptılar, şurada, burada yaptılar. Ama 80 bin Diyarbakırlı kongremize katıldı. Artık benim Diyarbakırlı Kürt kardeşim de kendi değerlerine, sahip çıkıyor. Artık yetti diyor." İLK MEKTUP HALİSDEMİR'İN AİLESİNE...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan,
Türkiye'deki
orman varlığını
artırmak amacıyla
bir kampanya
başlattı.
Türkiye genelindeki
23 milyon
haneye
kara çam fidanı
gönderileceğini
açıklayan
Erdoğan, ilk fidanı
PTT aracılığıyla
15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir
'in
ailesine, Başbakan Binali Yıldırım
ise ikinci
fidanı Zeytin Dalı
Harekatı şehidi Binbaşı
Mithat Dunca'nın ailesine
gönderdi. ?TRUMP'IN AYAR VERMESİ LAZIM
"Sayın
Trump'tan ülkemize yönelik politikalardaki bu kafa karışıklığını giderecek hadsizlik boyutuna varan açıklamaların önünü kesecek bir tavır bekliyoruz. Sayın Trump adına konuşanlar ne dediklerinin farkında değil. Sayın Trump'ın bunlara bir ayar vermesi lazım.
Ülkemizin menfaatleri doğrultusunda bu ilişkilerin korunmasına özen gösterdik. Ancak milli güvenliğimiz söz konusu olduğunda bizim tercihimiz bellidir. HEPTEN DAĞILDILAR
Türkiye kendisine biçilen gömlekleri parçalayıp attıkça, önüne konulan senaryoları yırtıp muhataplarının yüzüne çarptıkça karşı tarafın dengeleri iyice bozulmaya başladı. En baştan beri kimin ne dediği ne yaptığı belli değildi. Şimdi hepten dağıldılar." "TUĞBA HANIM'I AFRİN'E GÖNDERELİM"
Mektup gönderimi sonrasında ağaçlandırma etkinlikleri kapsamında Van, Giresun, Hatay ve Yalova'ya canlı bağlantılar yapıldı. Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, şöyle konuştu:
"Zeytin Dalı Harekâtı'nda 18 Mart günü Afrin şehir merkezine girmek suretiyle teröristlere, hainlere, zalimlere korku; mazlum sivil halka ise güven veren kahraman askerlerimize, güvenlik kuvvetlerimize şahsım ve tüm Yalova halkının selam ve dualarını iletiyor, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, yöremiz için de önemli olan zeytin ağacımızın fidanını şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve burada bulunanlarla dikmek isteriz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Vali Yılmaz'a, "Tuğba Hanım'ı Afrin'e gönderelim" demesi üzerine Yılmaz da "Emredersiniz Sayın Cumhurbaşkanım" karşılığını verdi. 4 MİLYAR FİDAN DİKTİK
Beştepe'deki
programa katılan Başbakan Binali Yıldırım da özetle şöyle dedi: "Ağacın, kuşun, bütün yabani hayatın üzerimizde hakkı olduğuna inanıyoruz. Çevreyi hoyratça kullanma lüksümüz yok. Bizler çevrenin belli ölçülerde kullanım hakkına sahip kiracılarız. Bazıları diyor ki, 'Efendim bu kadar fidan dikilmemiştir.' İnanmayan gidip saysın. 4 milyar 39 milyon fidan diktik. Yolların üzerinde bölünmüş yolların üzerinde yol kenarlarına yetişmiş ağaçlar diktik."