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Cumhurbaşkanı Erdoğan Steinmeier ile görüştü

Cumhurbaşkanı , Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile telefonda görüştü.

Giriş Tarihi: 21.3.2018 23:07 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 02:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan Steinmeier ile görüştü

Cumhurbaşkanı 'ın, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erdoğan, Steinmeier ile bu akşam telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler üzerinde duruldu. İki lider, Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkilere ivme kazandırma konusundaki kararlılıklarını teyit etti.

Şansölye Angela Merkel ile geçen hafta yaptığı görüşmeye de atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da kurulan yeni hükümetle de diyalog ve iş birliğine ivme kazandırma konusunda kararlı olduklarına dikkati çekti.

Teröre karşı ortak mücadelenin önemine değinilen görüşmede Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı hakkında da bilgi paylaşımında bulundu.

İki liderin, Almanya'da yaşayan Türk toplumunun iki ülke arasında güçlü bir insani bağ teşkil ettiğine değindikleri de belirtildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Steinmeier ile görüştü
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