Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > FETÖ, İmralı’ya köstebek gönderdi

, İmralı’ya köstebek gönderdi

Giriş Tarihi: 22.3.2018

8. 'nde süren, eski vali Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu 60 sanıklı davada yargılanan ve 12 Ocak'taki duruşmada ev hapsi verilerek tahliye edilen işadamı M.K.'nin verdiği ek ifadede çarpıcı bilgiler yer aldı. M.K. isimli işadamı ifadesinde, "Ş.U., sözde il imamı Cansun Sarıyıldız ve eski Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Namık Yılmaz tarafından cemaate yakın kişilerden belirlenen 'Cezaevi İzleme Kurulu'nda yer almış, hatta bu kapsamda İmralı'ya giderek terör örgütü elebaşı ile de görüşmüşlerdir. Etkin pişmanlık yasası kapsamında şartlı tahliye edildiğini biliyorum. Bu kişinin tahliye edilmiş olması hepimizin kafasında ciddi soru işaretleri oluşturmuştur" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ, İmralı’ya köstebek gönderdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN