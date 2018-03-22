FETÖ, İmralı’ya köstebek gönderdi

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren, eski vali Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu 60 sanıklı davada yargılanan ve 12 Ocak'taki duruşmada ev hapsi verilerek tahliye edilen işadamı M.K.'nin verdiği ek ifadede çarpıcı bilgiler yer aldı. M.K. isimli işadamı ifadesinde, "Ş.U., sözde il imamı Cansun Sarıyıldız ve eski Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Namık Yılmaz tarafından cemaate yakın kişilerden belirlenen 'Cezaevi İzleme Kurulu'nda yer almış, hatta bu kapsamda İmralı'ya giderek PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile de görüşmüşlerdir. Etkin pişmanlık yasası kapsamında şartlı tahliye edildiğini biliyorum. Bu kişinin tahliye edilmiş olması hepimizin kafasında ciddi soru işaretleri oluşturmuştur" dedi.

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