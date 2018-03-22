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'nün " il imamı" 'da yakalandı

/'ye yönelik soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan ve örgütün " il imamı" olduğu belirtilen Rıdvan Ö, 'da gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 10:53 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 10:53

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma çerçevesinde, örgütün " il imamı" olduğu belirtilen Rıdvan Ö'nün Zafertepe Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Söz konusu adrese operasyonda Rıdvan Ö. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, örgütsel dijital materyaller ele geçirildi.

Adına sahte kimlik düzenlendiği tespit edilen şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete getirildi.

Şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından Burdur'a gönderildi.

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FETÖ'nün "Burdur il imamı" Kütahya'da yakalandı
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