FETÖ'nün eğitim yapılanması davası! 6 kişi tahliye edildi

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Bakırköy Adliyesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, 40'ı tutuklu 45 sanık ve avukatları katıldı.

Duruşmada savunması alınan tutusuz sanık Hanefi Demiroğlu, Diyarbakırlı olduğunu 1990'lı yıllarda terör baskısı nedeniyle Adana'ya yerleştiklerini anlattı.

Eğitim fakültesinden mezun olduktan sonra birkaç kez KPSS'ye girdiğini fakat atanamadığını dile getiren Demiroğlu, "İş aramak için İstanbul'a geldim. 2007'de Yeni Bosna'daki dershanede işe başlayarak bu yapının içine girdim. Bu yapıya mensup olsam, 2004'te fakülteyi bitirdiğim zaman görev verirlerdi. İlişkim tamamen maddiyattır. Diyarbakırlıyım, bir kez terör mağduru oldum. Böyle olduklarını bilsem bulaşmazdım." diye konuştu.

Sanık avukatlarının taleplerini alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Osman Uçar, Erkul Öztemel, Hamza Doğan, Güngör Koca, Musa Şen ve Zeki Balcıoğlu'nun tahliyesine karar verdi. Tüm sanıkların emekli maaşları üzerine konulan tedbirin kaldırılmasına karar veren mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar üzerindeki adli kontrol şartlarının da devamına hükmetti.

36 sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, aralarında iş adamlarının da yer aldığı 1'i firari 42'si tutuklu 55 sanığın, FETÖ'nün okullarında ve bunlarla ilgili bazı şirketlerde hissedar ortak oldukları, şirketlerin yönetim kurullarında yer aldıkları, Bank Asya'da para artışlarının görüldüğü belirtiliyor.

Sanıklardan 4'ünün örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kulladığı ifade edilen iddianamede, 55 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.