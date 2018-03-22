Kaçarken yakalandılar

FETÖ'nün Çorum imamı G. B. sahte kimlikle Samsun'un Çarşamba Havalimanı'ndan Bodrum'a gitmek isterken yakalandı. Bodrum'dan Yunanistan'a kaçmayı planladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı. Edirne İpsala'da da Yunanistan'a gitmek için saklandıkları pirinç tarlasında yakalanan ve ByLock kullandıkları belirlenen 7 şüpheli tutuklandı. Kayseri'de KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi Rektörü Mahmut Dursun Mat ile personelin bulunduğu 18 sanığa 6 yıl 3 ay ile 11 yıl 3 ay arasında hapis cezaları verildi. Adıyaman'da 11, Trabzon'da 7, Şanlıurfa Birecik'te İçişleri Bakanlığı'ndan ihraç edilen Yusuf E. tutuklandı. Gaziantep'te 21, Tokat'ta 6, Eskişehir'de 5, Bilecik'te, 2 kişi gözaltına alınırken, İstanbul'da 15 astsubay ve bir örgüt imamı hakkında gözaltı kararı verildi.

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