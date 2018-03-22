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Kaçarken yakalandılar

RIDVAN UYSAL
METİN HARIKÇI RIDVAN UYSAL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018
Kaçarken yakalandılar

FETÖ'nün imamı G. B. sahte kimlikle Samsun'un Çarşamba Havalimanı'ndan Bodrum'a gitmek isterken yakalandı. Bodrum'dan Yunanistan'a kaçmayı planladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı. İpsala'da da Yunanistan'a gitmek için saklandıkları pirinç tarlasında yakalanan ve ByLock kullandıkları belirlenen 7 şüpheli tutuklandı. 'de KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi Rektörü Mahmut Dursun Mat ile personelin bulunduğu 18 sanığa 6 yıl 3 ay ile 11 yıl 3 ay arasında hapis cezaları verildi. Adıyaman'da 11, Trabzon'da 7, Birecik'te İçişleri Bakanlığı'ndan ihraç edilen Yusuf E. tutuklandı. Gaziantep'te 21, Tokat'ta 6, Eskişehir'de 5, Bilecik'te, 2 kişi gözaltına alınırken, İstanbul'da 15 astsubay ve bir örgüt imamı hakkında gözaltı kararı verildi.

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