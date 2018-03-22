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'in sahiplerinden 2'si tutuklandı

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 'in sahibi 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 07:29 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 07:30
Kırmızıtaş Holding'in sahiplerinden 2'si tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü / soruşturması kapsamında, kentte yapı market, otomotiv yedek parça ve servis hizmetleri ile sigorta aracılık hizmetleri pazarlaması sektöründe faaliyet gösteren 'in sahiplerinden Recai, İsmail ve , emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan Recai ve Hamza Kırmızıtaş, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı, İsmail Kırmızıtaş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'da, 8 Mart'ta FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Kırmızıtaş Holding'e ve ona bağlı 4 şirkete kayyum atanmış ve holdingin 3 sahibi de gözaltına alınmıştı.

Zanlıların, FETÖ ile ilişkili olduğu belirlenen ve kapatılan dernek, federasyon gibi bazı kuruluşlarla para alışverişinde bulunduğu iddia edildi. Holdinge ait bazı faturaların açıklama bölümünde "himmet" yazdığı da öne sürüldü.

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Kırmızıtaş Holding'in sahiplerinden 2'si tutuklandı
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