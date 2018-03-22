Kuzey Irak’ta 41 terörist öldürüldü

Kuzey Irak'a yönelik başlatılan hava harekâtı sürerken, dün de Hakurk ve Kani Rash bölgesinde 3 terörist öldürüldü. Böylece öldürülen terörist sayısı 41'e yükseldi. Şırnak
'ta 2 terörist etkisiz hale getirilirken Muş
'ta ise 33 kişi gözaltına alındı. Terör örgütü PKK
kamplarına yönelik, 34. Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nca 10 Mart'ta başlatılan hava destekli operasyonlar sürüyor. Güvenlik güçlerince Hakurk bölgesinde yürütülen operasyonda, İHA'larla tespit edilen, saldırı hazırlığındaki 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Böylelikle 10 Mart'tan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 41'e yükseldi. Şırnak'taki hava harekâtında da, saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist öldürüldü. Muş'ta ise PKK/KCK
lehine paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 33 kişi gözaltına alındı.