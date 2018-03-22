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Mehmetçik 'de gece devriyesinde

Harekatı kapsamında merkezini teröristlerden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin halkını yalnız bırakmadı. Harekatın ardından halkın can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik tedbirleri artıran Mehmetçik, ilçe merkezinde gece devriye görevine başladı.

Giriş Tarihi: 22.3.2018 10:54 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 10:54
Mehmetçik Afrin'de gece devriyesinde

MEHMETÇİK AFRİN'DE HUZUR ORTAMINI TEMİN EDİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, bölgesinde terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan " Harekatı" sürüyor. Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararlarıyla BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde devam eden harekatta Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösteriliyor.

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Mehmetçik Afrin'de gece devriyesinde
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