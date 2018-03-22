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olur ama vatansız durulmaz’

Ercan TOPAÇ
ERCAN TOPAÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018
‘Oğulsuz olur ama vatansız durulmaz’

Şehit babası, oğlu adına yapılan okulu açtı. Yaptığı konuşmada " duruluyor ama vatansız durulmuyor" sözleri herkesi duygulandırdı. 'nin Pülümür ilçesinde 18 Nisan 2017'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 'ın adı, Ovacık'ta bir okula verilerek tören düzenlendi. Böyle bir çalışmanın yapılmasının kendilerini duygulandırdığını belirten şehit babası Mahmut Alan, "Allah hepinizden razı olsun. Artık bu okula Onur'umun adını verdiniz, Onur'umuz sizin oldu, okul da bizim oldu. Tabii bayrağımızın dalgalandığı her yerde vatan bir bütündür. Oğulsuz duruluyor ama vatansız durulmuyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu. Vali Tuncay Sonel ise şehit Hakim Onur Alan İlkokulu'nda yetişecek öğrencilerin ileride bu memlekete güzel ve hayırlı işler yapacak yerlere gelmesini temenni etti. Daha sonra açılışı gerçekleştirilen okul ziyaretinde, şehit hakimin annesi Fatma Alan gözyaşlarını tutamadı.

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‘Oğulsuz olur ama vatansız durulmaz’
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