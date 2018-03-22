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: 'de patlama

haberi...'de arama tarama faaliyetleri sırasında önceden tuzaklanan el yapımı infilak etti. Şehit ve yaralıların olduğu bildiriliyor.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 13:59 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 14:07

Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan 'nin merkezindeki arama tarama çalışması sırasında teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı nın infilak etmesi sonucu şehit ve yaralı askerler bulunduğu bildirildi.

Sabah saatlerinde Afrin kent merkezinde mayın ve el yapımı patlayıcılara yönelik arama, tarama ve imha çalışması yürüten birliklerinin faaliyeti sırasında teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti.

YARALANAN ASKERLER HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Patlamada, faaliyete katılan askerlerden şehit ve yaralananlar oldu. Yaralanan askerler, kentte bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi için Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

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Son dakika: Afrin'de patlama
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