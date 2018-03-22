Son dakika: Çakıcı'nın adamlarına operasyon

Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın adamlarına yönelik Antalya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon başlandı. Antalya'da 31, İstanbul'da 27 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın adamlarına ilişkin yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında bu sabah Antalya ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortak operasyon başlatıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi'nin gerçekleştirdiği operasyonda 45 şüpheliden 31'i gözaltına alındı. İstanbul'da ise 27 şüpheli gözaltına alınırken operasyon yapılan isimler arasında Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'da bulunuyor.

İstanbul'da basılan adreslerde yapılan aramalarda dört adet 9 mm tabanca iki adet 7,65 mm tabanca , iki pompalı tüfek, 13 kartuş, 380 adet 9 mm fişek, 1 adet telsiz ele geçirildiği öğrenildi.