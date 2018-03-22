Son dakika: FETÖ'nün "eyalet ablası" "katalog evliliği" işiyle de ilgilenmiş

"Derya55" kullanıcı adıyla örgütün şifreli haberleşme ağı "ByLock"u kullandığı ve programa 15 bin 891 kez girdiği tespit edilen Derya E. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı.

Derya E'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanması istenen iddianame, Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, sanık hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

ByLock'taki yazışmalarına yer verilen iddianamede Derya E'nin, "Dursune Y" adına ByLock aboneliği bulunan kişiyle şu yazışmaları bulunuyor:

- Ama asıl takıldığı şey çocuğun boyuymuş.

- Bugün dışarıda görüştüler, "Neredeyse aynı boydayız." diyor.

- "Her şey iyi, güzel, olumsuz diyebileceğim küçücük, en ufak bir şey yok sana karşı ama içimde hep olumsuz his de var. Pazartesi kesin kararımı açıklayacağım artık." dedi.

- Jale'nin başvurusuna bakabildin mi?

- Abla çok uzun süre baktım.

- 2 saat internetteydim.

- Bütün kılavuzlara, bütün alımlara...

- Abiler keşke bay alımlarını boşu boşuna bize söyleyip strese sokmasalar.

- Abla, kızları bizim evde ağırlayacağım ama erzağı daha önce istemediğim için sıkıntı yapabilirler diye korkuyorum.

- Abla, ben bu Olcay abiyle kavga edeceğim.

- Anlamıyor ya...

- Boş ver, tek derdimiz Olcay abi olsun. Bana mesaj atmış, ben yarın döneceğim inşallah, canını sıkma.

- Her gün Hatice'yi soruyor.

- İstemiyor sınavdan önce.

- 'Bilgilerini gönderin, ona göre tekrar görüşeyim.' dedim.

- Ben aracıyım. "Cumartesi görüşme ayarlayabilir miyiz?" deyip duruyor.

- CV'de yazılanlara göre uygun aday çıkarmışlar.

ByLock ve diğer yazışmalardan, örgütün "eyalet ablası" Derya E'nin "evlendirme, örgüt evleri ve öğrencileri" ile ilgilendiği kanaatine varılan iddianamede, sanığın ByLock'ta "abla" olarak adı geçen Dursune Y'ye bağlı faaliyet yürüttüğü belirtildi.

ZABIT KATİBİ ALIMLARI BYLOCK YAZIŞMALARINDA

Derya E'nin bir başka ByLock kullanıcısı Ragibe Ö. ile arasında geçen yazışmalar da iddianameye girdi.

Derya E. ile Ragibe Ö. arasındaki ByLock yazışmaları ise şöyle:

- Zabıt katibi için 10 tane hedefimiz var, isim tespiti.

- Ablaların kızlarına sorsalar.

- KPSS 70 bilgisayar sertifikası.

- Lise mezunu, 2 yıllık mezun ya da 4 yıllık mezunu olabilir.

İZDİVAÇ İÇİN "KAMP SOHBETLERİ" YAPMIŞLAR

Örgüt mensuplarının kamp sohbetleri de yaptıkları anlatılan iddianamede, Derya E'nin kamp sohbetlerine katıldığı Muhammed Emin İ. ile Yasin U. arasındaki ByLock yazışmaları da şöyle:

- Abla, abiye sorup döneyim. 'Merve ve Bahar için aday hazır.' demişti.

- Hilal ve diğer bir bacı daha demiştiniz, onların TC için haber bekliyorum abiden.

- Abla, İzmir mülakat bu hafta sonu ayarlayabilir miyiz?

- Samsun olursa daha iyi olur.

- Abla arkadaşlara bacının ismini verdim, bugün yarın haber bekliyorum.

- Bizim adayın bilgileri şu şekilde: Üniversiteli, 1989 Kayseri doğumlu. 181 cm, 71 kg keyfiyetli anne baba emekli. Mülakatı yapan abi bizzat görüştürecek.

- Fen edebiyat tarih Sinoplu Bahar S. bacı için de uygun bir adayımız var ancak arkadaş bu hafta izin alamadı. İnşallah önümüzdeki hafta görüştürelim.

- Derya abla, elimde bir ods var ama 88'li avukat olur mu?

- Benim İstanbul'da aynı evde kaldığım ablaydı.

- Diyarbakırlı.

- 'Yani komiser mi falan' dedi, sonuçta avukat ya.

- Gelirse çok daha kolay olur.

- Ben de dedim, bilmiyorum, abla bakalım bize güzel kız soruyorlar falan.

- Ben hamd olsun iyi olmaya çalışıyorum, önemli değil.

- Yok ya daha bürokratlara veririz.

- Savcı, hakim, kaymakam.

Bu yazışmalarda Derya E'nin FETÖ/PDY adına evlendirme faaliyetlerinin bayan bölümü, Muhammed Emin İ. ve Yasin U'nun da erkek bölümü ile ilgili faaliyetlerde bulunduğunun ortaya çıkarıldığı kaydedildi.

İddianamede, örgütteki üyelerin evlendirilmesiyle örgütten kopmaların önüne geçilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

BYLOCK KULLANDIĞI İDDİASINI KABUL ETMEDİ

Derya E, iddianamede yer alan savcılık ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini belirtti.

Örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile doğrudan veya dolaylı irtibatının bulunmadığını iddia eden Derya E, "Bank Asya'da hesabım 2010 yılında kredi kartı aldığım içindir. Başkaca bir hesabım bulunmamaktır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel programlardan bilgim yoktur. 507 609 ... numaralı telefonu kullandım. Telefonu bir ara kaybettim, yeni hat çıkardım ancak hattı aldığım bayi kapandı. ByLock abone bilgisi bulunan 507 609 ... nolu hat kendi adıma kayıtlıdır ancak kesinlikle Bylock programı kullanmadım ve indirmedim." şeklinde savunma yaptı.

"Eyalet sorumlusu" olmadığını öne süren Derya E, ByLock içeriklerini reddederek, isimleri geçen kişileri de tanımadığını iddia etti.

İzdivaç ve diğer gruplardan bilgisi olmadığını ileri süren Derya E, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Aslıhan E'nin, Derya E. ile ilgili, "Bu şahsı tanıyorum, kendisi Ragibe Ö'den önceki İlkadım eyalet ablasıdır. ByLock üzerinden görüşüyordum." şeklindeki ifadesi de iddianamede yer aldı.

Samsun'da FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve örgütün "İlkadım eyalet ablası" olduğu öne sürülen Derya E'ye 6 Mart'ta mahkemece ev hapsi verilmişti.