Son dakika: Nevruz'u kana bulamak isteyen PKK'lıların mühimmatı ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevruz öncesi bölücü terör örgütü PKK'nın Adana'da kanlı eylem yapmak için hazırlık yaptığını ve bunun için Suriye'den Türkiye'ye mühimmat soktuğu istihbaratına ulaştı. Terör ekipleri bu istihbarat üzerine 16 Mart şafak vakti 50 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Özel harekat ve helikopterin de destek verdiği operasyonda 5'i çocuk 10'u kadın 47 kişi gözaltına alındı. Bu şahısların evlerinde aramalar yapıldı. Ancak polis aradığı mühimmatı bulamadı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı.

NEVRUZ GECESİ MÜHİMMATLAR BULUNDU

Polis daha önce sık sık korsan gösterilerin yapıldığı ve PKK yandaşların yaşadığı mahallelerde operasyonlarını ve uygulamalarına aralıksız devam etti. Bu sırada polis, Suriye'den PKK uzantısı PYD/YPG tarafından Türkiye'ye sokulup Adana'ya getirilen mühimmatın yer değiştirilirken otluk bir alana saklandığını ve Nevruz günü de buradan alınıp polis merkezlerine saldırı yapılacağını öğrendi. Bu bilgi üzerine hemen mühimmatın saklandığı yere baskın yapan polis bir torba içinde 5 kalaşnikof marka silah, 88 şarjör, bu silahlara ait 32 mermi, 17 el bombası ve 12 el bombası fünyesi ele geçirdi.

PARMAK İZİNDEN ZANLILARA ULAŞILMAYA ÇALIŞILIYOR

Polis mühimmatlara el koyarak emniyete getirdi. Olay yeri inceleme ekipleri mühimmat üzerinde parmak izi ve DNA çalışması başlattı. Bu çalışmaların ardından alınan örnekler teröristlerle ya da şüpheli şahıslarla eşleştirilip zanlılar bulunacak. Ayrıca polis mahallede zanlıları yakalamak için operasyonlarını da kesintisiz devam ettiriyor.

TERÖR EKİBİ POLİS MERKEZİNE SALDIRILARI ÖNLEDİ

Terör ekipleri yaptıkları baskınlarla Nevruz günü bölücü terör örgütü PKK üyelerinin polis merkezlerine yapmak istediği saldırının önüne geçmiş oldu. PKK'lıların hedefinde özellikle daha önce sık sık korsan gösterilerin yapıldığı ancak son zamanlarda eylem yapamadıkları mahallelerdeki polis merkezlerinin olduğu da öğrenildi. Polis şimdi bir taraftan gözaltındaki 47 kişiyi sorgulayıp mühimmatı getirenleri ortaya çıkarmak isterken, bir taraftan da mühimmatı oraya bırakanları bulmaya çalışıyor.