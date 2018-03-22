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Son dakika: rolüyle bilinen oyuncu 'a kokain baskını

Sabah Gazetesi Muhabiri Emir Somer'in ulaştığı son dakika bilgilerine göre; İstanbul Narkotik Polisleri, ünlü dizi oyuncusu ve ’ın ’sı ‘u Kokain maddesi ile suçüstü yakaladı. İşte olayla ilgili tüm detaylar...

EMİR SOMER
EMİR SOMER Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 13:23 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 13:45
Son dakika: Behram Paşa rolüyle bilinen oyuncu Adnan Koç'a kokain baskını

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, İstanbul merkezli bir uyuşturucu operasyonu düzenledi. Narkotik Masası Polisleri, "Torbacı" olarak adlandırılan ve tanınmış isimlere uyuşturucu madde temin eden Sinan B.'den ünlü dizi oyuncusu ve 'ın 'sı 'un uyuşturucu madde aldığını saptadı.



Takibe alınan Koç'un beş kullanımlık Kokain maddesi ile İçerenköy'de bir kafeye gittiği saptandı. Kafeye baskın yapıldı. Adnan Koç, iki kardeşi ve arkadaşları ile gözaltına alındı. Polise direnen Koç'a uyuşturucu madde kullanımına yer temin etmek ve uyuşturucu ticareti gerekçesiyle işlem yapıldı. Torbacı Sinan B. de yakalandı ve tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen Koç, iki kardeşi ve diğer şüphelilerle birlikte adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında detaylı incelemeler de sürüyor.

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Son dakika: Behram Paşa rolüyle bilinen oyuncu Adnan Koç'a kokain baskını
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