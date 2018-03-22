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: Van’da / operasyonu: 9 gözaltı

haberi...Van’da / terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 16:12 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 16:13
Son dakika: Van’da PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 21 Mart 2018 günü Erciş ilçesi Yeşilova Mahallesi'ndeki MOBESE direğini kırmak ve yakmak suretiyle zarar veren, ayrıca Salihiye Mahallesi'nde lastik yakma olaylarına karışan YPS yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen toplam 9 kişinin bugün yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Açıklamada, "Gözaltına alınan şahıslar hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak, mala zarar verme ve 2911 sayılı kanuna muhalefet' suçlarında tahkikat başlatılmıştır" denildi.

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Son dakika: Van’da PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı
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