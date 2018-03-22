Son dakika: Zuhal Olcay'a "Cumhurbaşkanına hakaret"ten 10 ay hapis cezası

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: 'a "Cumhurbaşkanına hakaret"ten 10 ay hapis cezası

... İstanbul’da sahne aldığı mekanda şarkı sözlerini değiştirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden ve el kol hareketleri ile hakaretlerini sürdüren ’a şok! Sanatçı Zuhal Olcay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 10 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme, Olcay’ın daha önce de “kamu görevlisine hakaret” suçundan 10 bin 620 lira adli para cezasına hükümlü olduğu gerekçesiyle cezayı ertelemedi. Sanatçı Zuhal Olcay’ın 5 Ağustos 2016 tarihinde Kadıköy'de bir mekanda şarkı söylediği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerecek şekilde eliyle hareket yaptığı iddiasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

DHA AJANSLAR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 12:23 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 13:15
Son dakika: Zuhal Olcay'a Cumhurbaşkanına hakaretten 10 ay hapis cezası

Anadolu 46'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık katılmazken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları salonda hazır bulundu.

CEZASI ERTELENMEDİ

Duruşmada söz alan Cumhurbaşkanının avukatı, "Sanık hakkındaki şikayetimiz devam etmektedir" dedi.
Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Zuhal Olcay'ı "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan önce 1 yıl hapse çarptırdı. Ardından cezada iyi hal indirimi uygulayan mahkeme sanığın 10 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Öte yandan mahkeme, sanık Zuhal Olcay'ın daha önce de "kamu görevlisine hakaret" suçundan 10 bin 620 lira adli para cezasından hükümlü olduğu gerekçesiyle bu cezayı ertelemedi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 155 Polis İhbar Hattı'nı arayan bir kişinin, Olcay'ın, 5 Ağustos 2016'da, Kadıköy'de bir mekanda şarkı söylediği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerecek şekilde eliyle hareket yaptığını ilettiği belirtilmişti.
İddianamede, Olcay'ın mekandaki görüntülerinin incelendiği ve Zuhal Olcay'ın, "Boş vermişim dünyayı" isimli şarkıyı müziğe uyumlu şekilde "Recep Tayyip Erdoğan hepsi boş, hepsi yalan, bir gün hayat bitecek dersin görmüşüm rüya" şeklinde uyarladığı, bir yandan şarkı söylerken bir yandan da eliyle işaret yaparak izleyici kitlesine gösterdiği kaydedilmişti.

Zuhal Olcay'ın, toplumca hakaret sayılabilecek bu hareketi tekrarladığının belirtildiği iddianamede, Olcay'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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Son dakika: Zuhal Olcay'a "Cumhurbaşkanına hakaret"ten 10 ay hapis cezası
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