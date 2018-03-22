‘Yeni hükümetle işbirliğinde kararlıyız’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Almanya
Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile telefonda görüştü. İki lider, Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkilere ivme kazandırma konusundaki kararlılıklarını teyit etti. Şansölye Angela Merkel
ile geçen hafta yaptığı görüşmeye atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da kurulan yeni hükümetle de diyalog ve işbirliğine ivme kazandırma konusunda kararlı olduklarına dikkati çekti. Teröre karşı ortak mücadelenin önemine değinilen görüşmede Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgi paylaşımında bulundu. İki liderin, Almanya'da yaşayan Türk toplumunun iki ülke arasında güçlü bir insani bağ teşkil ettiğine de değindikleri öğrenildi.