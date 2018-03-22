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‘Yeni hükümetle işbirliğinde kararlıyız’

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018
Cumhurbaşkanı , Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile telefonda görüştü. İki lider, Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkilere ivme kazandırma konusundaki kararlılıklarını teyit etti. Şansölye ile geçen hafta yaptığı görüşmeye atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da kurulan yeni hükümetle de diyalog ve işbirliğine ivme kazandırma konusunda kararlı olduklarına dikkati çekti. Teröre karşı ortak mücadelenin önemine değinilen görüşmede Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgi paylaşımında bulundu. İki liderin, Almanya'da yaşayan Türk toplumunun iki ülke arasında güçlü bir insani bağ teşkil ettiğine de değindikleri öğrenildi.
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‘Yeni hükümetle işbirliğinde kararlıyız’
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