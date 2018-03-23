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2 Yunan’dan askeri krokiler çıktı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018

'de 2 Mart'ta Pazarkule civarındaki askeri yasak bölgede yakalanan ordusuna mensup teğmen Aggelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitros Kouklatzis'un üzerinden çıkan dijital materyallerin bir kısmıyla ilgili incelemeler tamamlandı. Cep telefonu ile görüntü kaydettikleri belirlenen askerlerin üzerinde bulunan 2 cep telefonu ile askeri haberleşmede kullanılan bir kriptolu telefon ve harici bellek de incelenmek üzere ilgili birimlere gönderildi. Harici bellekte yapılan incelemede, askeri krokilerin olduğu öğrenilirken, dijital materyallerin tamamının incelenmesi için çalışmalar devam ediyor.

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2 Yunan’dan askeri krokiler çıktı
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