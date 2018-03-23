3 bin kamerayı karartıp katliamı gizlemek istediler

FETÖ
'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'ni (AKOM
) işgal ettikleri iddiasıyla yargılanan Kurmay Yarbay Mustafa Kubilay
'ın da aralarında bulunduğu 5 sanık, geçtiğimiz ay ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi
heyeti dosyayla ilgili gerekçeli karar
ın yazımını tamamladı. Gerekçeli kararda darbecilerin sivil vatandaşlara yönelik katı tutumlarının nasıl olduğu ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. Kararda ayrıca 3 bine yakın yüksek çözünürlüklü kamera ile İstanbul'un birçok noktasını kayıt altına alan AKOM'un işgalinin koordinesinin, Harp Akademileri'nde Başhoca olan firari Albay Ahmet Zeki Gerehan tarafından yapıldığına vurgu yapıldı. GÖRÜNTÜ KESİLMEK İSTENDİ
Kararda, AKOM'da elde edilen görüntülerin anlık olarak MİT
'e iletildiği ifade edilirken, FETÖ'cü askerlerin bu nedenle AKOM'a hakim olarak İstanbul'da kaos ortamı yaratmak ve görüntülerin MİT'e gönderilmesini engellemeyi amaçladıklarına vurgu yapıldı. Bu durumun darbecilerin Whatsapp
grubunda yer alan Albay Müslüm Kaya tarafından "AKOM kontrol altına alındı. Çok acil havacıların teknik ekibini istiyorlar. Görüntü izlemeyi kesmek için" mesajdan da anlaşıldığı ifade edildi. KİLİTLİ KAPILAR KIRILDI
Hukuksuz eylemler tek tek şu şekilde sıralandı:
AKOM binası Yarbay Mustafa Kubilay'ın emir komutası altında işgal edildi.
Her ne kadar sanıklar savunmalarında terör saldırısı olacağını yönünde savunma yapmış olsalar da, AKOM'daki güvenliklerin cep telefonları ve silahları toplatıldı. Bina personeli tahliye edilerek 6. Motorlu Piyade Alayı'nda görevli erlere kilitli kapıları kırdırarak binaya zarar verdirildi. MAHKEME HEYETİNİ TEHDİT ETTİLER
Gerekçeli
kararda bazı sanıkların zaman zaman mahkeme heyetine karşı tehditkâr beyanlarda bulunduğuna da dikkat çekilirken, şüphelilerin rütbe ve askeri hiyerarşideki konumlarına göre sahip oldukları bilgi düzeyleriyle, hata müessesesinden yararlanamayacakları ifade edildi.