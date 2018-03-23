Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > 3 bin kamerayı karartıp katliamı gizlemek istediler

3 bin kamerayı karartıp katliamı gizlemek istediler

Darbeci hainler ’daki işgal girişimleri sırasında 3 bine yakın kameraya sahip olan ’dan ’e anlık görüntü akışını kesmek istedi

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018
3 bin kamerayı karartıp katliamı gizlemek istediler
'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında, Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'ni () işgal ettikleri iddiasıyla yargılanan Kurmay 'ın da aralarında bulunduğu 5 sanık, geçtiğimiz ay ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. İstanbul 25. heyeti dosyayla ilgili ın yazımını tamamladı. Gerekçeli kararda darbecilerin sivil vatandaşlara yönelik katı tutumlarının nasıl olduğu ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. Kararda ayrıca 3 bine yakın yüksek çözünürlüklü kamera ile İstanbul'un birçok noktasını kayıt altına alan AKOM'un işgalinin koordinesinin, Harp Akademileri'nde Başhoca olan firari Albay Ahmet Zeki Gerehan tarafından yapıldığına vurgu yapıldı.

GÖRÜNTÜ KESİLMEK İSTENDİ
Kararda, AKOM'da elde edilen görüntülerin anlık olarak 'e iletildiği ifade edilirken, FETÖ'cü askerlerin bu nedenle AKOM'a hakim olarak İstanbul'da kaos ortamı yaratmak ve görüntülerin MİT'e gönderilmesini engellemeyi amaçladıklarına vurgu yapıldı. Bu durumun darbecilerin grubunda yer alan Albay Müslüm Kaya tarafından "AKOM kontrol altına alındı. Çok acil havacıların teknik ekibini istiyorlar. Görüntü izlemeyi kesmek için" mesajdan da anlaşıldığı ifade edildi.

KİLİTLİ KAPILAR KIRILDI
Hukuksuz eylemler tek tek şu şekilde sıralandı:
AKOM binası Yarbay Mustafa Kubilay'ın emir komutası altında işgal edildi.
Her ne kadar sanıklar savunmalarında terör saldırısı olacağını yönünde savunma yapmış olsalar da, AKOM'daki güvenliklerin cep telefonları ve silahları toplatıldı. Bina personeli tahliye edilerek 6. Motorlu Piyade Alayı'nda görevli erlere kilitli kapıları kırdırarak binaya zarar verdirildi.

MAHKEME HEYETİNİ TEHDİT ETTİLER
Gerekçeli kararda bazı sanıkların zaman zaman mahkeme heyetine karşı tehditkâr beyanlarda bulunduğuna da dikkat çekilirken, şüphelilerin rütbe ve askeri hiyerarşideki konumlarına göre sahip oldukları bilgi düzeyleriyle, hata müessesesinden yararlanamayacakları ifade edildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
3 bin kamerayı karartıp katliamı gizlemek istediler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN