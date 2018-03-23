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Afrin şehidi memleketi 'a getirildi

Arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan piyade sözleşmeli er 'nün cenazesi, memleketi 'a getirildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 09:36
Afrin şehidi memleketi Tokat'a getirildi

'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında meydana gelen patlamada şehit olan 26 yaşındaki piyade sözleşmeli er 'nün cenazesi, memleketi 'a getirildi.

'da düzenlenen törenin ardından uçakla Tokat Havalimanı'na getirilen şehidin cenazesi, babası Şahin, annesi Naciye, kardeşi Hüseyin Güllü ile yakınlarının yanı sıra Vali Ömer Toraman ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzlarında uçaktan alınarak cenaze aracına konuldu. Şehit Güllü'nün cenazesi, daha sonra Turhal Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Güllü'nün cenazesi, cuma namazının ardından Turhal Belediyesi önünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Bu arada şehidin babaevinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı, belediye tarafından da sokakta taziye çadırı kuruldu.

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Afrin şehidi memleketi Tokat'a getirildi
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