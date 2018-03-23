Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Anadolu Farm’ın 3 yöneticisi gözaltına alındı

’ın 3 yöneticisi gözaltına alındı

Çiftlik Bank benzeri vurgun yaptığı ve yaklaşık 200 milyon TL’lik para topladığı ileri sürülen Ekolium A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren ’ın yöneticilerine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda Anadolu Farm’ın 3 yöneticisi gözaltına alınırken, mal varlıklarına el konuldu.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 15:00 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 15:02
Anadolu Farm’ın 3 yöneticisi gözaltına alındı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri'de faaliyet gösteren ve halk arasında olarak bilinen, Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Oto Tur. Gıda Lokanta San Tic. A.Ş. isimli firma yöneticilerine yönelik operasyon yaptı.
Yapılan operasyon sonrasında Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı F.Ö. ile Şube Müdürü V.M. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. 'ta olduğu belirlenen A.Ö. isimli şahıs ise Kahramanmaraş'ta yakalanarak gözaltına alındı.
Firmanın Genel Merkezi, şubeleri ve şahısların adreslerinde yapılan aramalarda firma ve şahısların adına kayıtlı banka hesapları ile taşınmaz mal varlıklarına el konuldu.

Gözaltına alınan şahıslar haklarındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika: Bakan resmen açıkladı! İşte yeni Çiftlik Banklar...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Anadolu Farm’ın 3 yöneticisi gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN