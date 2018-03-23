Anadolu Farm’ın 3 yöneticisi gözaltına alındı

Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri'de faaliyet gösteren ve halk arasında Anadolu Farm olarak bilinen, Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Oto Tur. Gıda Lokanta San Tic. A.Ş. isimli firma yöneticilerine yönelik operasyon yaptı.

Yapılan operasyon sonrasında Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı F.Ö. ile Şube Müdürü V.M. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Kahramanmaraş'ta olduğu belirlenen A.Ö. isimli şahıs ise Kahramanmaraş'ta yakalanarak gözaltına alındı.

Firmanın Genel Merkezi, şubeleri ve şahısların adreslerinde yapılan aramalarda firma ve şahısların adına kayıtlı banka hesapları ile taşınmaz mal varlıklarına el konuldu.



Gözaltına alınan şahıslar haklarındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU