Bartın'daki FETÖ/PDY davasında karar

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla dava açılan tutuklu 5 sanık, toplam 44 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün "polis yapılanmasından sorumlu" oldukları iddiasıyla meslekten ihraç edilen öğretmenler Ali Koç, Sait Şahin, Ahmet Çevik, mühendis Salim Oktay ve akademisyen Taha Aslan, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

7 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRARAK, SANIKLARIN TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERDİ

Sanık yakınları ve avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada, cumhuriyet savcısı önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrar ettiğini belirtti.

Mütalaaya karşı savunmalarını yapan sanıklardan Aslan, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanmadığını öne sürerek, tahliyesini ve beraatını talep etti.

Diğer sanıklar Oktay, Koç, Şahin, Çevik ve Erdoğan da örgüt kapsamında polis yapılanmasından sorumlu oldukları, polislere yönelik sohbet organize ettikleri ve sohbet ağabeyliği yaptıkları sohbetlere katılımlar hakkında örgütün üst yetkililerine rapor verdikleri, himmet topladıkları iddialarını reddederek, tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan sanıklardan Taha Aslan'ı 10 yıl 6 ay, Salim Oktay, Ali Koç ve Ahmet Çevik'i 8 yıl 9 ay, Sait Şahin'i 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.