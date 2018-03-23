Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Güngören ilçe kongresinde konuştu. Erdoğan'ın açıklamaları:

Buradan Güngören'in tüm mahallelerindeki kardeşlerime de selamlarımı gönderiyorum. Sözlerimin hemen başında 16 Nisan'da yüzde 54 ile evet diyen Güngören'e gönülden teşekkür ediyorum.

15 Temmuz gecesi darbe girişiminin başlaması ile beraber sokaklara koşan, tanklara toplara karşı koyan her bir Güngörenli kardeşime de buradan şahsım milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum.

('Reis bizi Münbiç'e götür' sloganları) Vakti saati geldiğinde, gerektiğinde, istişarelermizi yaparız, eğer gerekirse önce ben yürüyeceğim ondan sonra siz yürüyeceksiniz.

18 Kasım'da Rize'den 'Bismillah' dediğimiz bu süreçte ülkemizin dört bir yanındaki illerimize gitme imkanı bulduk. Güngörenimize böyle bir kapalı spor salonu yakışmıyor. Bunu belediye başkanı yapması lazımdı. Eylül ayında açılışı yapılacak, 3 bin 500 kişilik kapalı spor salonu eylül ayında açılacak. Hayırlı olsun. Keşke bitseydi de kongreyi orada yapsaydık. Neyse.

Biz pazara kadar değil, mezara kadar yol yürümeye ahitleşmiş insanlarız. Biz son nefesimize kadar ülkemize ve devletimize hizmet etmeyi kendimize görev bilmiş insanlarız. Bizde görev sorumluluktur. Bizde siyaset ikbal için değil, Hakk'ın ve halkın rızasını kazanmak için yapılır.

Bizim dava ahlakımızda makam, mevki ve koltuklar sadece millete daha iyi hizmet etmenin aracıdır. Bunların amaç haline getirilmesine bundan sonra da göz yummayız. 2019 seçimlerine kadar AK Parti'nin hizmet bayrağını çok daha yükseğe çıkarmanın mücadelesini vermeliyiz. AK Parti'nin geleceği ile Türkiye'nin geleceği adeta iç içe geçmiştir. Bu hareket ne kadar sağlam durursa ülkemiz de milletimiz de o kadar güçlü olur.

Darbeci zihniyetin nasıl hortladığına, birilerinin siyasete nasıl ayar vermeye yeltendiğine o günlerde şahit olduk. Bölücü terörün durumu fırsata çevirmek için nasıl ilçelerimizi işgale yeltendiğini hep birlikte yaşadık. Biz o günlerde dirayetli davranmasaydık bugün Türkiye çok daha ciddi sorunlarla mücadele etmek zorunda kalacaktı.

Her birimizin 2019 seçimlerine hazırlanması gerekiyor. Allah'ın izni ile, milletmizin desteği ile Güngören'deki dava arkadaşlarımızın gayretleri ile hedefe ulaşacağımıza inanıyorum. 2019 için kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız?

Başkan, bunları gençlik sporla beraber hızla sürüreceğiz. Belediyemiz ilçe ile birlikte kendini de yenilemiş olacak.

Rabiamızı hep söyleyeceğiz. Herkerin ruhlarına, beynine bunu nakşedeceğiz.

Suriye'ye kaçtılar, şu anda Afrin'de etkisiz hale getirilenlerin sayısı 3731. Buranın gerçek sahipleri kimse onlara yerlerini, topraklarını teslim edeceğiz.