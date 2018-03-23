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'nün " bölge öğrenci sorumlusu"nun eşi adliyede

'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik soruşturma kapsamında örgütün "Samsun bölge öğrenci sorumlusu" olduğu öne sürülen Ragibe Öner'in eşi , adliyeye sevk edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 11:40 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 11:41
FETÖ'nün Samsun bölge öğrenci sorumlusunun eşi adliyede

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evinde gözaltına alınan " bölge öğrenci sorumlusu" olduğu öne sürülen Ragibe Öner'in eşi 'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen ve örgütün şifreli haberleşme programı 'u kullandığı öne sürülen zanlı, "örgüt üyesi olduğu" suçlamasıyla adliyeye çıkarıldı.

Çift, Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'nde 15 Mart'ta hücre evinde yakalanmış, Ragibe Öner'in ByLock uygulamasına 196 bin 618 kez giriş yaptığı tespit edilmişti. Ragibe Öner, dün tutuklanmıştı.

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FETÖ'nün "Samsun bölge öğrenci sorumlusu"nun eşi adliyede
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